Worden onze beschermde vogels straks in Frankrijk afgeschoten?

Het gaat al slecht met de wulp en de grutto, maar Nederlandse en Belgische vogelbeschermers staan op hun achterste benen nu de Franse overheid het jachtverbod op de grutto met slechts een jaar heeft verlengd. De vrees is dat het afschieten van de sierlijke weidevogel vanaf 2019 weer is toegestaan. De jacht op de wulp is in sommige delen van Frankrijk zelfs nog nooit verboden geweest.

,,Bij ons en bij onze zuiderburen staan de vogels op de rode lijst en worden ze beschermd, maar zodra een wulp de Belgische grens richting het zuiden is overgevlogen, is de kans groot dat ze worden afgeschoten. Heel frustrerend’’, verzucht Marc Scheurkogel van Vogelbescherming Nederland.

Nationale vogel

Het aantal weidevogels in Nederland daalt al jaren. De Vogelbescherming schat dat het aantal grutto's en wulpen jaarlijks met 5 procent afneemt. Scheurkogel: ,,De grutto is in 2015 zelfs gekozen tot onze nationale vogel. Van alle grutto’s broedt 85 procent in Nederland. Nergens broeden zoveel van deze steltlopers als in ons land.’’ Helaas staat de vogel met de karakteristieke snavel en dito geluid (grutttooo!) onder druk door met name de intensiever geworden landbouw. Vogelbescherming Nederland schat het aantal broedparen op 60.000. Het aantal broedende wulpen ligt veel lager: slechts zevenduizend paren.

,,Door stevig lobbywerk van vogelbeschermers uit binnen- en buitenland is het nu al tien jaar verboden om in Frankrijk op grutto‘s te schieten. Helaas kent dit land ook een sterke jagerslobby die veel druk uitoefent op de regering. De Franse overheid heeft recent besloten dit verbod niet nogmaals met tien jaar te verlengen, maar met slechts een jaar. De vrees bestaat zelfs dat de jacht op de grutto over een jaar zelfs weer wordt gelegaliseerd. Wij hadden juist gehoopt op een definitief verbod, want deze kwetsbare trekvogels hebben zo veel mogelijk bescherming nodig. Helaas zit de jacht bij veel Fransen in het dna.’’

Traditie

Zo is de jacht op de wulp een oude traditie langs de Noord-Franse kust. In tegenstelling tot de rest van het land, geldt langs de Atlantische kuststrook geen jachtverbod op deze vogel. Vooral Scheurkogels collega's in Vlaanderen worden daar moedeloos van. ,,Ook daar wordt veel geld gestopt in het beschermen van de bedreigde vogels, maar zodra een wulp een meter over de grens vliegt, worden ze neergeschoten. Sommige Franse jagers zetten zelfs lokvogels in om de dieren in het vizier te krijgen.’’

Nederlandse Vogelbescherming vreest dat Frankrijk het jachtverbod op de grutto vanaf volgend jaar loslaat.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte dit najaar bekend negen miljoen euro in het behoud van boerenlandvogels zoals de grutto en de wulp te investeren. Ook de komende jaren trekt ze miljoenen uit voor het versterken van de vogelpopulatie. Zo kunnen boeren een vergoeding aanvragen als ze besluiten later te maaien en hiermee de vogels de kans geven hun eieren uit te broeden. ,,De weg naar stabilisering van de weide- en akkervogelpopulatie vraagt geduld en doorzettingsvermogen’’, aldus de minister. Ze heeft de Tweede Kamer beloofd de situatie in Frankrijk goed in de gaten te houden en noemt een mogelijk einde aan het jachtverbod op de grutto ongewenst.