Woonwagenbewoners op zwarte lijst bij gemeenten: nationale waakhond doet onderzoek

Thuiswer­kers leveren ov hoofdpijn op: 'Niemand wil toch dat we weer massaal in de auto stappen?’

Het zijn zware tijden voor vervoerders in Nederland. Veel reizigers keren maar niet terug in het openbaar vervoer, het personeel mort over te lage salarissen en te hoge werkdruk én vervoersbedrijven verkeren in onzekerheid over de financiën. Is er nog wel toekomst voor het ov, zoals het nu is georganiseerd? ,,Het beste is als de overheid in de tussentijd helpt.’’

6 juni