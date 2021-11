Wooncomplex Den Bosch ontruimd na gaslek: ‘Het was een beetje paniekerig'

Zo'n 80 á 100 woningen van een appartementencomplex in Den Bosch zijn vanochtend ontruimd wegens een gaslek. Ongeveer honderd bewoners werden met bussen naar de Maaspoorthal gebracht, waar ze worden opgevangen. ,,Het was even een beetje paniekerig."