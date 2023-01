Woonboot in Middelburg zakt onder water

De hulpdiensten kregen rond 06.50 uur een melding over de zinkende woonboot aan de Londensekaai. De brandweer kwam ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de boot dieper het water in zakte. De woonboot ligt vermoedelijk op een laag slik en is al grotendeels onder water verdwenen. De problemen zijn veroorzaakt door een gesprongen waterleiding, zo meldt de politie.

Omwonenden voelden al langer nattigheid bij het zien van de woonboot, zo blijkt uit reacties onder een Facebook-bericht van 112 Middelburg.nl. ,,Dat was te verwachten, is al tijden te zien dat ie steeds schever gaat liggen", schrijft iemand. ,,We hadden het er laatst nog over toen we langs liepen... Het was een kwestie van tijd", merkt een ander op.