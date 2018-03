Woonbond: Corporaties maken flink winst op sociale huurwoning

Criminaliteit in Nederland daalt, maar Brabant blijft dé drugsprovincie

7:41 DEN BOSCH - De criminaliteit in Nederland daalt gestaag. Het aantal gevallen van straatroof en de handel in soft- en harddrugs lag in 2017 in veel gemeenten lager dan in 2015. Dat schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van de Nationale Politie die vanmiddag worden bekendgemaakt.