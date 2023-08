Woningoverval: 67-jarige bewoner geeft dader karatetrap, raakt zelf lichtgewond

Het slachtoffer was in de veronderstelling dat er iets gebeurd was en dat de man hulp nodig had. Toen hij de deur opende kreeg hij gelijk een vuistslag in zijn gezicht waarbij beiden in de gang van de woning ten val kwamen. Op een gegeven moment wist het slachtoffer de woning te verlaten en luidkeels om hulp te roepen. Hierdoor wist de overvaller zich kennelijk geen raad meer en vluchtte de woning uit, hierbij kreeg hij nog een karatetrap van het slachtoffer die op kickboksen gezeten had. Omdat het slachtoffer sandalen droeg kwam die trap niet echt aan.

Politie had de dader al te pakken

De dader vluchtte vervolgens het bos in. Het slachtoffer heeft aan de overval nog een hoofdwond overgehouden. Toen even later de politie vroeg hoe de overvaller eruit zag en zij een foto toonde liet hij weten dat dat de overvaller was. Dan hebben we hem al te pakken, aldus de politie. ‘Wij hebben hem in het bos aangehouden en hij is overgebracht naar het bureau in Nijmegen waar hij is ingesloten’, aldus de politie.