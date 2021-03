Wolvin doodgereden op provinciale weg bij Ede

Het dier werd aangereden in de buurt van restaurant Planken Wambuis. Welke wolvin het is kan pas met zekerheid worden gezegd als er sectie is verricht op het kadaver van het dier. De auto, waarmee de wolf in aanraking kwam, liep schade op bij de aanrijding. De bestuurder liep geen verwondingen op en waarschuwde zelf een boswachter van Natuurmonumenten en een faunabeheerder van de gemeente Ede.

Die hebben vastgesteld dat de wolf in goede conditie was. De dode wolf is tijdelijk naar een kantoor van Natuurmonumenten in de buurt van Ede gebracht, maar zal overgebracht worden naar het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht. Daar wordt de sectie en nader veterinair onderzoek gedaan.

Er worden geregeld sporen, bijvoorbeeld uitwerpselen, aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van de wolf in natuurgebied Planken Wambuis tussen Ede en Arnhem. Schaapsherders gingen op de Edese heide in het begin van de zomer van 2020 met hun kudde terug naar de schaapskooi, omdat zij vreesden voor hun schapen, in de nabijheid van hongerige wolven.

Het is niet de eerste keer dat er op de Veluwe een wolf wordt doodgereden. Precies een jaar geleden reed een automobilist een jonge wolf aan uit het eerste wolvennest op de Noord-Veluwe. Het gewonde dier vluchtte nog het bos in, maar werd korte tijd later dood in de buurt van de aanrijding gevonden.