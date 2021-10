Wolf zorgt voor minder edelherten en afname jacht

Door de komst van de wolf naar Nederland zijn er veel minder edelherten op de Zuidwest Veluwe en valt er in het gebied veel minder te jagen. Dat zei boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten in het BNNVARA-programma Vroege Vogels op NPO Radio 1.

In het gebied bleek bij het begin van de zomer dat het grootste deel van de hertenkalfjes verdwenen was. Het vermoeden bestaat dat ze zijn opgegeten door de wolven, die daar leven. Daarmee lijkt de komst van de wolf voor het eerst een significante impact te hebben op zowel de populatie als de uitvoering van de beheerjacht in het gebied.

Theunissen in Vroege Vogels: ,,Toen de eerste wolf vorig jaar in ons gebied ging wonen, hebben we als Natuurmonumenten besloten om even te stoppen met het afschieten van de vrouwelijke dieren en de kalveren. We dachten, we hebben nu een predator rondlopen en die heeft ook zijn wild nodig. Bij tellingen dit jaar bleek dat alle edelhertkalveren als sneeuw voor de zon verdwenen waren. Waarschijnlijk zijn ze opgegeten door de wolf. We zijn nu aan het monitoren wat er allemaal gebeurt. Mogelijk heeft deze impact van de wolf te maken met het relatief kleine leefgebied van 60 vierkante kilometer.”

Deskundige Leo Linnartz van Wolven in Nederland is niet verbaasd dat de komst van de wolf gevolgen heeft voor de populatie en het jagen. ,,We weten dat er een roedel van zo'n acht wolven op de Veluwe verblijft en het is bekend dat wolven edelherten en wilde zwijnen eten. In die zin is het niet verrassend dat dit gebeurt; de wolf helpt met het in toom houden van de populatie.”

Volgens de wolvendeskundige hoeven mensen zich geen zorgen te maken dat er straks geen edelhert in het gebied te vinden is. ,,Het is een spel tussen prooi en predator dat al zo oud is als de wereld zelf. Er zijn nog nooit soorten door uitgestorven. Hoogstens daalt de populatie van edelherten en wilde zwijnen wat. Maar dat zou weer kunnen betekenen dat wolven het zwaarder krijgen en er minder van overblijven. Hoe die aantallen zich precies ontwikkelen, zullen we de komende jaren gaan zien.”

