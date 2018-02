Wolf gezien bij Wageningen en in Betuwe: 'Mijn jachthond werd gek'

VideoIn de omgeving van Wageningen is vandaag een wolf waargenomen. Het is de derde zekere waarneming van een wolf in Nederland dit jaar.

Wolvenexperts in Nederland en het Lupus Institut uit Duitsland bevestigen dat het om een wolf gaat.

De eerste waarneming van vandaag werd in de vroege ochtend gedaan, zo meldt naturetoday.com. In het schijnsel van de koplampen van een auto werd een wolf gefilmd in de Betuwe. Enkele uren later werd een wolf zo’n 10 kilometer westelijker waargenomen langs de Nederrijn. Deze waarneming werd gevolgd door een nieuwe. Nu werd de wolf gezien aan de zuidelijke rand van de Veluwe, hemelsbreed op enkele kilometers afstand van de vorige waarneming, aan de andere kant van de Nederrijn.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om hetzelfde dier. Maandag werd een wolf gezien in het Duitse Rees, het zou kunnen dat het om dezelfde individu gaat.

Getuige

Quote Mijn nekharen stonden recht overeind en mijn jachthond Daan, een Beagle, werd helemaal gek. Henk-Jan van Duijn Henk-Jan van Duijn weet het zeker: ,,Ik heb rond kwart over 8 vanochtend een wolf gezien in Wageningen.''



De 50-jarige Wageninger was aan het fietsen toen hij een groep paarden wild zag rennen in een wei langs de Zoomweg en Buissteeg op Wageningen-Hoog. ,,Ik zag het meteen: daar liep een wolf. Mijn nekharen stonden recht overeind en mijn jachthond Daan, een Beagle, werd helemaal gek.''



Meer mensen stonden te kijken en zeiden ook dat het echt een wolf moest zijn, zegt Van Duijn: ,,Ik heb er echt wel een beetje kijk op want ik ben jager. Even later liep de wolf weer weg. Onvergetelijk.''

Volledig scherm De gesignaleerde wolf. © Still uit video.

Rond de jaarwisseling liep al een gezenderde wolf door een groot deel van het oosten van Nederland. Dit dier is inmiddels in België. Sinds begin februari verblijft daarnaast een wolf in Twente.

Opmars

De opmars van wolven uit Duitsland is volgens Nature Today te verklaren door de gestage groei van de Duitse wolvenpopulatie. Sinds de eerste wolvenroedel in 2000 telt de Duitse populatie nu minimaal zestig roedels. De jonge 'pubers' van deze roedels zoeken elk jaar een eigen leefgebied. Dit resulteert steeds vaker in waarnemingen van wolven in Nederland, aldus Nature Today.

Overigens is sprake van meer meldingen van wolven in Nederland, maar bij een deel kon niet bevestigd of ontkracht worden dat het ging om een wolf.