Woeste vader jaagt op ‘Snapchat-chanteur’ van zijn 15-jarige dochter: ‘Het is voor hem een kick’

Bo Nijenhuis (15) uit Hengelo kreeg zaterdag plots een melding op haar Snapchat-account. Ze werd gesommeerd zich voor half één te melden bij de afzender Kech07453, anders zou er een pikante foto van haar op Snapchat gezet worden.

René Nijenhuis: „Toen ze mij dat liet zien, zei ik gelijk dat ze daar niet op moest reageren. Maar de volgende dag stond er een foto van een onherkenbaar deels ontbloot meisje op Snapchat, dat Bo zou zijn. Maar dat is ze helemaal niet, dat weet ik zeker. Dezelfde foto is vorig jaar ook al eens in een groepsapp gepost, waarvan een jongen alleen maar dacht dat het om Bo Nijenhuis zou gaan. Maar het gaat om een meisje dat alleen maar heel erg op Bo lijkt. Zij is het gewoon niet. Dat heeft vorig jaar voor Bo tot heel wat onrust en gedoe geleid en het was net weer wat rustig. Maar nu, twee dagen voordat school begint, begint het allemaal van voren af aan.”

Meer meisjes

Inmiddels is het Nijenhuis duidelijk dat degene die zijn dochter op deze manier probeerde te chanteren, hetzelfde doet met nog veel meer meisjes uit de omgeving van Enschede en Hengelo. „Eerst plaatst hij een foto waarbij hij een essentieel deel van de foto afdekt met een smiley. De meisjes moeten dan contact opnemen. Ik begrijp dat hij ze dan vraagt meer foto’s van andere meisjes met hem te delen. Die kan hij dan weer op zijn account zetten. Hij probeert op die manier meer volgers te krijgen. Of hij nog andere dingen wil, dat weet ik niet. Het lijkt of het voor hem een kick is. Hij breidt zijn werkterrein nu steeds verder uit”, zegt Nijenhuis. „Hij post en vraagt ook foto’s van meisjes uit andere delen van Twente. Het lijkt behoorlijk uit de hand te lopen.”

Nijenhuis is vastbesloten de identiteit te achterhalen van de eigenaar van het bewuste Snapchat-account. „Ik wil heel graag met hem in gesprek. Ik reageer zelf niet op hem via Snapchat. Anderen doen dat wel, maar het lijkt erop alsof hij daar de grootste lol in heeft."

Zedenpolitie

Nijenhuis nam zondag direct contact op met de politie en maandag met school. Die reageerden volgens hem heel goed. Er is inmiddels een aangifte opgenomen door de zedenpolitie. „Mijn dochter heb ik gezegd dat ze beter haar telefoon even kan inleveren. Anders wordt ze de hele dag geconfronteerd met vervelende berichtjes. Ze is er behoorlijk kapot van.”

De uitgeloofde beloning heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. „Ik hoop dat mijn boodschap mensen in de omgeving van deze persoon bereikt, die bereid zijn mij er iets over te zeggen. Zodat ik achter zijn identiteit kom. Mijn vermoeden is dat de persoon inderdaad uit deze streek komt.”