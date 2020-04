‘Woekerprijzen’ en vertraging voor vervoer mondkapjes uit China

Tinderen in coronatij­den: hoe doe je dat?

5 april Op datingapp Tinder ging een waarschuwing rond: was je handen, draag handgel bij je, raak je gezicht niet aan, houd afstand in het openbaar. Nu musea, bioscopen en horeca hun deuren hebben gesloten, wordt het ontmoeten van nieuwe mensen lastig. Hoe kunnen we nog daten in tijden van corona?