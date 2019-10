Woedende supporters bekogelen spelersbus Feyenoord bij terugkeer in Rotterdam

Ajax-Feyenoord en laatste nieuws rond bioscoop­moor­den in de Ochtend Show To Go

21:11 Robert van der Ham is morgen te gast in De Ochtend Show to go om te praten over de week van de ondernemers die dan van start gaat. Hugo Borst komt langs om de klassieker Ajax-Feyenoord te analyseren. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op de site.