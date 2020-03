Woedende nabestaanden tegen tramschutter Gökmen Tanis: ‘Had een kogel voor jezelf bewaard’

Melanie (nu 22) en Eline (nu 21) raakten die 18 maart zwaargewond bij het schietincident. Melanie vertelde hoe ze gewond uit de tram weet te ontsnappen en bij een onbekende in de auto stapt. ,,Ik slaap niet alleen, heb nachtmerries, mijn vertrouwen in de mens is weg. Ik loop niet zomaar meer over straat. Ik blijf achter m’n rug kijken. Ik voel me nergens meer veilig. Zelfs thuis niet meer, in m’n eigen bed.’’ Ook reizen met het openbaar vervoer durft ze niet meer. Ze vindt alleen een levenslange straf voor Tanis gepast, ,,een geen dag minder’’.



Eline vertelde in de rechtszaal hoe ze sprintend net op tijd voor de tram was, instapte en later in een hel terechtkwam. Ze leunde tegen een raam toen een man plots Allah Akbar schreeuwde en begon met schieten. ,,Ik geloofde gewoon niet wat ik zag.’’ Toen Eline uit de tram kon springen, verzwikte ze haar enkel en viel. ,,Ik wist dat ik de lul zou zijn. Probeerde nog weg te kruipen, maar ik wist wat er zou gebeuren. Toen kreeg ik een harde klap. Ik kreeg geen lucht.’’



Terwijl ze op de grond lag kneep Eline in haar vingers. ,,Ik kon alleen maar denken aan m’n moeder en zusje. Ik kon ze niet achterlaten.’’ Eline werd uiteindelijk zes keer geopereerd en lag negen dagen in coma. Ze heeft een incomplete dwarslaesie en moest opnieuw leren lopen. ,,De Eline van 17 maart is niet dezelfde als de Eline die nu voor u staat. Gökmen, je hebt me niet verslagen, en dat zal je ook niet lukken.’’