Woede over loslaten zwaarbevochten personeelsnorm in de ouderenzorg: ‘Je wordt er cynisch van’

In het coalitieakkoord werd begin dit jaar al afgesproken dat het kabinet niet meer koste wat het kost de hoge bedragen zal ophoesten die er nodig zijn om genoeg medewerkers in de ouderenzorg te hebben. Hiermee kan, ook in een steeds krappere arbeidsmarkt, 350 miljoen euro worden bespaard. Vandaag bleek in een interview van deze site met zorgminister Helder wat dat concreet betekent voor de strikte personeelsnorm die enkele jaren geleden onder zware politieke druk is afgesloten.



Helder: ,,Nou, we laten die norm een beetje los, niet helemaal. In plaats van 75.000 extra arbeidsplaatsen in de verpleeghuizen, worden het er 65.000. Je moet kwaliteit van zorg niet alleen zoeken in een heel strakke personeelsnorm. Als bestuurder in de zorg liep ik daar ook tegenaan. We moeten doorontwikkelen, ook met technologie. Er zijn gewoon niet genoeg mensen om de vacatures te vullen.”