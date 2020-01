Woede over intieme vragen Onderwijsinspectie

Agressieve, verliefde gans terug naast tuin van Fons (73): ‘Toont geen ontzag voor mensen’

10 januari Hij werd vorig jaar meermaals aangevallen. Fons Olde Loohuis (73) was geen baas meer in zijn eigen tuin. Een verliefde nijlgans waakte daar over zijn verovering: een eend. De Almeloër kan zich schrap zetten: het felle dier is terug.