Woede over ‘diep trieste’ actie van handhaver tijdens uitvaart tiener

Vier aanhoudin­gen, 10.000 euro en een gouden Rolex in witwason­der­zoek

16:31 In een onderzoek naar witwassen zijn vier personen aangehouden. Bij huiszoekingen is beslag gelegd op 10.000 euro aan contant geld, een gouden Rolex-horloge, computers, mobiele telefoons en bankrekeningen in Nederland, Spanje, Portugal en Italië.