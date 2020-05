Woede na dood George Floyd slaat over naar Europa, demonstraties in Berlijn, Londen en Amsterdam

Diverse antiracisme-organisaties houden morgen op de Dam in Amsterdam een manifestatie uit protest tegen wat zij politiegeweld tegen zwarten in de VS en de EU noemen. Aanleiding tot het protest is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed. Dat leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden. Maar ook in Duitsland en Engeland zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren.

De demonstratie in Nederland is een initiatief van het collectief Kick Out Zwarte Piet, in samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL. Volgens de organisatoren ‘doet dit denken aan soortgelijke gebeurtenissen op eigen bodem, zoals #MitchHenriquez die vijf jaar geleden werd verstikt door agenten tijdens zijn arrestatie in Den Haag’.

Zij zeggen verder dat ‘institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen een probleem is dat zich ook in Nederland en de rest van Europa voordoet’. Een woordvoerster van de organisatie zegt dat de demonstratie bij de gemeente is aangemeld en qua aantallen demonstranten niet gebonden is aan het tot 1 juni geldende samenscholingsverbod. Wel wordt demonstranten opgeroepen conform de coronamaatregelen 1,5 meter afstand te houden, mondkapjes te dragen en eventueel handschoenen en desinfecterende gel mee te nemen en bij verkoudheidsklachten thuis te blijven.

Knielende mensen

In Londen gingen demonstranten vandaag de straat op om te demonstreren tegen het politiegeweld. Zeker vijf mensen werden gearresteerd. Het protest begon op Trafalgar Square. Daar knielden honderden mensen als teken van solidariteit. Daarna was er ook voor de Amerikaanse ambassade een demonstratie. Daar werden vijf mensen gearresteerd, drie voor het overtreden van coronaregels en twee vanwege het aanvallen van politieagenten.

Ook in Berlijn en Kopenhagen gingen honderden mensen de straat op om te demonstreren. Daar scandeerden ze teksten die ook bij demonstraties in de VS worden gebruikt, zoals ‘gerechtigheid voor George Floyd’.

Ook weer in VS

Inmiddels bereiden veel Amerikaanse steden zich weer voor op nieuwe protesten en mogelijk rellen. De gouverneur van de staat Minnesota, waar Minneapolis ligt, heeft de Nationale Garde al ingeschakeld en heeft nu ook hulp gevraagd aan omliggende staten. Bij de protesten, die op meerdere plekken uitmondden in rellen en plunderingen, zijn al zeker twee mensen omgekomen de afgelopen dagen.

President Donald Trump riep gouverneurs en burgemeesters zondag op om de Nationale Garde in te schakelen. Hij haalde daarbij uit naar Democratische burgemeesters en gouverneurs en zijn tegenstander bij de presidentsverkiezingen in november Joe Biden. ,,De wereld kijkt en lacht je uit, is dit wat je wil”, aldus Trump. Veel Democratische politici, zoals de gouverneur van Minnesota Tim Walz, veroordeelden de rellen, maar toonden begrip voor de protesten en de woede van de actievoerders.

Op sociale media komen al berichten binnen over rellen en onrust in steden als Chicago en Philadelphia. In Philadelphia zou de ME al hebben ingegrepen met traangas.

Tweede golf

Ondertussen maken experts zich zorgen dat de vele samenkomsten kunnen leidden tot een tweede golf van coronavirusinfecties. De burgemeester van de Amerikaanse stad Atlanta drong er bij demonstranten op aan om getest te worden en zei gisteravond: ,,Er is nog steeds een pandemie in Amerika die zwarte en bruine mensen harder treft.”