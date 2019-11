Woede bij politie om opheffen ‘misdaadteam’

Een rechercheteam van de Amsterdamse politie dat gespecialiseerd is in de aanpak van georganiseerde misdaad wordt als gevolg van een tekort aan politiemensen per eind december opgeheven. Met deze ingreep wil de politie ervoor zorgen dat er genoeg blauw op straat blijft in de hoofdstad.

De woede is groot bij de ongeveer dertig politiemensen die werken bij het Team Bestrijding Ondermijning van de Dienst Infrastructuur. Uitgerekend dit team, dat de georganiseerde misdaad in Amsterdam onderzoekt, moet door de steeds nijpender wordende personeelsproblemen bij de politie stoppen. ,,Op dit moment is er heel veel te doen over ondermijning, drugsproblemen en liquidaties in de stad”, zegt een betrokken politieman. ,, En juist dan moeten we stoppen. Het onbegrip hierover is ontzettend groot. Een paar grote en beloftevolle onderzoeken moeten we noodgedwongen stopzetten. Daardoor gaat een aantal criminelen de dans ontspringen.”

112-meldingen

Het pijnlijke voornemen is vorige week woensdag bekend gemaakt aan het team. De bedoeling is dat de politiemensen doorschuiven naar de recherchetak van de zogeheten basisteams in de stad, zodat de mensen die daar nu werken de straat op kunnen. Op deze manier denkt de politie in staat te zijn om voldoende ‘blauw op straat’ te garanderen en ook voldoende mankracht te hebben om de 112-meldingen te kunnen afhandelen. Na de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september werd de druk op het toch al grote personeelstekort nog groter, toen politiemensen noodgedwongen nodig bleken om officieren, rechters en advocaten te beveiligen.

Volgens Jan Struijs van politievakbond NPB bijt de politie zich door dit besluit in de staart. ,,Dit is heel onwenselijk, want dit rechercheteam is cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Deze politiemensen zijn terecht boos.” Vandaag presenteren de politievakbonden een onderzoek naar de werkdruk van de politie. Volgens de bonden moet de politiek scherpere keuzes maken welke taken de politie moet oppakken.

‘Pijnlijke keuzes’

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie bevestigt dat er wordt gesproken dit specifieke rechercheonderdeel op te heffen. Volgens de woordvoerder gaat het om een tijdelijke maatregel. ,,We zijn bezig met een paar voorstellen. Dit is daar één van. We moeten pijnlijke keuzes maken. Het water staat ons tot boven de lippen. Maar een definitieve beslissing is nog niet genomen.”

Het was een mooie vangst, in februari 2018. Bij vijf huiszoekingen in woningen in Amsterdam vonden rechercheurs 288.000 euro aan contant geld, zeven voertuigen, ruim twaalf kilo cocaïne en tassen vol xtc-pillen. Het was het resultaat van een stevig onderzoek naar drie drugskoeriers, die hun drugs met taxi’s vervoerden. Wekelijks verzorgden de koeriers ruim 500 bestellingen, goed voor omzet van 25.000 euro per week. Maar het lukte de recherche niet alleen om de koeriers aan te houden, maar ook de twee personen die de koeriers aanstuurden. ,, Het was een perfect voorbeeld van de meerwaarde van ons team. Maar helaas moeten we er hoogstwaarschijnlijk mee stoppen. Vorige week is ons medegedeeld dat dit rechercheteam noodgedwongen wordt opgeheven,” zegt een bedroefde politieman.

Water staat over de lippen

Het is één van de pijnlijke beslissingen die de Amsterdamse politie noodgedwongen moet maken, erkent Jean Fransman namens de politie. ,,Het water staat ons echt over de lippen. Het doet pijn, maar er moeten keuzes gemaakt worden, willen we af kunnen blijven gaan op alle noodmeldingen. Op deze manier doorgaan kan in elk geval niet.” Voor politiebond NPB is de maat vol, zegt voorzitter Jan Struijs. ,,Dit kan echt niet langer zo. Dit is een heel belangrijk rechercheteam in Amsterdam, dat goed werk levert om ondermijning tegen te gaan. Dit is heel onwenselijk, en voor de veiligheid van de stad absoluut niet goed. Maar het kan kennelijk niet anders, want als de politie niet meer op 1-1-2 meldingen kan afgaan komt de acute veiligheid van de burger pas echt in gevaar.”

De druk op de politie was toch al groot, maar na de moord op advocaat Derk Wiersum veranderde de situatie indringend. Honderden politiemensen waren nodig om bedreigde officieren, rechters en advocaten te beveiligen. Door deze toegenomen werkdruk moeten politie-eenheden door het hele land keuzes maken die het liever niet zou maken. Deze week werd bekend dat voetbalwedstrijden van Feyenoord, Sparta en Excelsior het met minder politiemensen zullen moeten doen. De mankracht is er niet, zei de Rotterdamse burgemeester. Het gaat zelfs zo ver dat door de roosterdruk agenten komend voorjaar beperkt vakantie kunnen opnemen. Vorig jaar telde de politiekalender liefst 55.000 evenementen zoals voetbalwedstrijden, festivals en stakingen. Dit jaar is dat aantal alleen maar toegenomen.

Quote De woede is groot. En we zijn teleurge­steld. Want het is het leukste werk dat er bestaat. Betrokken politieman

Komend voorjaar wordt een organisatorische ramp voor de politie, met grote evenementen als het Songfestival en de Formule 1 in Zandvoort . In dezelfde weken staat er een rits reguliere gebeurtenissen op het programma, zoals Bevrijdingsdag, de bekerfinale voetbal en Koningsdag. Bij al deze evenementen is grootschalige politiebegeleiding nodig. De vraag is of dat eigenlijk allemaal wel kan, en ten koste van wat. Volgens vakbondsman Struijs kost het jaren en vele miljoenen om de politiecapaciteit weer op een acceptabel niveau te krijgen.