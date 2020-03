Woede bij Indische Nederlanders: ‘Onze ouders draaien zich om in hun graf door excuses koning’

CORONAVIRUS LIVE | Brabant geeft gehoor aan oproep Rutte, ANWB: Minder druk op wegen

9:48 Brabanders lijken gehoor te geven aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. ‘Brabant doet vandaag niet mee’, meldt de ANWB, die duidelijk minder drukte op de wegen in Noord-Brabant ziet. Het thuiswerken moet helpen om het virus, dat in de provincie huishoudt, tot staan te brengen. Maar ook de rest van de wereld wordt getroffen. In meer dan 100 landen en gebieden zijn in totaal meer dan 110.000 mensen besmet. Wereldwijd kwamen 4.011 om het leven. Ook vandaag houden we je live op de hoogte in ons blog. Hier lees je de afgelopen dagen terug.