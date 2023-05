'Witgewassen cokewinsten' en explosieven voor de deur: geldwisselkantoren gesloten

De eigenaar van Suri-Change wil met rust gelaten worden, zegt hij aan de telefoon. Maar rust zit er voorlopig niet in voor de man die aan het hoofd staat van de keten. Bij het ene na het andere kantoor vinden explosies plaats. Het begon vorige week in Amsterdam met ontploffingen bij drie kantoren. In de nacht van donderdag op vrijdag was het in die stad weer raak bij een vestiging. Zondagochtend vroeg volgde een explosie bij het hoofdkantoor in Rotterdam, een dag later was er een ontploffing in Den Haag.



En het bedrijf lag al onder vuur, vanuit een hele andere hoek. De politie doet onderzoek om de daders achter de explosies op te sporen, maar heeft intussen ook het bedrijf zelf in het vizier. Via Suri-Change zouden miljoenen en miljoenen aan crimineel geld zijn witgewassen. Dat zou zijn verdiend met de handel in cocaïne en via de geldwisselkantoren van Suri-Change moeiteloos de wereld over zijn gestuurd. Want, zoals de website al wervend meldt: wat in Nederland wordt gestort, kan binnen vijftien minuten worden opgehaald in het buitenland. Ook in landen waar een bankrekening niet vanzelfsprekend is: daar zijn uitbetaallocaties. Zo komt geld via Suri-Change ook terecht in Suriname, Ghana of Vietnam.



Om te verbloemen dat drugsgeld zou zijn doorgesluisd, zou bij Suri-Change zijn geknoeid met de administratie en zijn verdachte transacties vermoedelijk niet gemeld, terwijl dat wel moet.