Wisselvallig en kouder dan gemiddeld de komende dagen, mét natte sneeuw

Met een maximale temperatuur van 10 graden is het vandaag en morgen al fris buiten, maar vanaf donderdag kunnen we nog koudere lucht verwachten, zegt Johnny Willemsen van WeerPlaza .

Morgen waait het nog wat harder dan vandaag, vooral aan zee is er kans op een stormachtige wind met zware windstoten. De maximumtemperatuur van 10 graden wordt in de ochtend bereikt. In de middag wordt het maar 7 graden.

Winterse neerslag

Donderdag bereikt koude lucht uit het noordwesten ons land en wordt het nog maar hooguit 6 graden. Vooral in de kustprovincies vallen er buien. ,,Bij deze buien is er ook kans op hagel, natte sneeuw en een klap onweer”, aldus Willemsen. Landinwaarts blijft het op een enkele bui na juist droog.

Vrijdag trekt een neerslagzone vanuit het westen over het land, die mogelijk gepaard gaat met natte sneeuw. ,,Maar de neerslag zal voornamelijk als regen vallen”, zegt Willemsen. Overigens is het vrijdag een koude dag voor de tijd van het jaar, met 4 tot 6 graden, waarbij 7 gemiddeld is.

Wisselvallig weer

Ook zaterdag is er neerslag met kans op natte sneeuw. ,,De verwachting is nog behoorlijk onzeker. In de verschillende scenario's varieert de maximumtemperatuur van 2 graden in de koudste berekeningen tot 10 graden in de meest zachte.”

Het wisselvallige weer zal ook de dagen daarna aanhouden. ,,Mogelijk wordt het nog iets kouder met middagtemperaturen tussen de 0 en 5 graden.” De kans op zachter weer neemt vanaf dinsdag weer toe.

