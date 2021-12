Wintersport in Oostenrijk gered dankzij prikmarathon in Duitsland: ‘We zijn heel blij’

Zo kwamen Elleke en Laura uit Amsterdam zaterdagochtend hun booster in Duisburg halen, vertellen ze aan het Duitse journaal Tagesschau. De twee vrouwen van 27 waren al snel aan de beurt. Over twee weken willen ze naar Oostenrijk op skivakantie, maar zonder booster moet je daar verplicht in quarantaine.

Elleke zegt dat ze vanwege haar leeftijd mogelijk pas volgend jaar in Nederland aan de beurt is voor een booster. ,,We zijn heel blij dat het met de vaccinatie hier in Duisburg gelukt is”, aldus Laura.

Hotel

De marathon is georganiseerd door de arts Ahmad-Mujtaba Mostakiem. Met een 15-koppig team prikt hij deze dagen de klok rond vanuit een hotel, dat recht tegenover de officiële vaccinatielocatie van Duisburg staat. Die is echter gesloten. Zijn provisorische praktijk in een hotelruimte is deze dagen de enige plek in Duisburg waar mensen zich kunnen laten prikken.

De arts hoopt dat enkele priktwijfelaars tijdens de kerstdiners worden overgehaald om zich alsnog te laten vaccineren. ,,En als dat om twee uur ‘s nachts is, bieden we ze de kans!”, zegt Mostakiem. Al komen de meeste mensen naar de prikmarathon om een booster te halen.

Radioloog

Prashanth Saravanapan is in het dagelijks leven radioloog, maar maakt nu deel uit van het prikteam dat in drie ploegen werkt. ,,We kunnen wel stellen dat in de nacht meer dan honderd mensen langs zijn gekomen. We vinden dat geweldig”, zegt hij tegen Tagesschau. Daar zat volgens hem een enkeling tussen die zich voor het eerst liet prikken.