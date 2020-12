Winterse temperaturen, vorst én zon: ‘Kans op koude kerst steeds groter’

November was erg zacht: wereldwijd is het niet eerder zo warm geweest in de op een na laatste maand van het jaar. En ook in december ligt de temperatuur, net als de afgelopen winters, aan de hoge kant. Daarmee doet het buiten momenteel meer aan herfst denken dan aan winter. Maar daar lijkt verandering in te komen. ,,Kans op een winterse, koude kerst is er zeker”, stelt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza.

Eventuele kou begint pas rond de kerstdagen. De temperaturen dalen dan mogelijk flink door het ‘uitstromen’ van koude lucht over West-Europa. Iets wat we lang niet meer hebben gezien in deze tijd van het jaar. ,,Tot kerst hebben we te maken met wind uit het zuidwesten. Dat betekent dat de temperatuur aan de hoge kant is. Het hoort rond deze tijd van het jaar rond de 5 graden te zijn. Daar zitten we nu flink boven. Maar met de kerstdagen gaat dat veranderen en daalt de temperatuur.”

Witte kerst

Het romantische beeld van een witte kerst zal hoogstwaarschijnlijk geen bewaarheid worden, maar de kans op vorst is wél groot. ,,Het wordt nagenoeg droog met de kerstdagen. Wellicht valt er eerste kerstdag een licht buitje, maar de zon komt ook tevoorschijn”, stelt Woei. ,,Het kan gaan vriezen als het opklaart: vooral in de nacht en de vroege ochtend. Daarbij kan de wind stevig uithalen.”

De dagen na kerst lijkt de temperatuur rond de normale waarde van 5 tot 6 graden te blijven, maar het kan zelfs kouder worden. In de koude lucht neemt ook de kans op winterse neerslag toe. De middelgebergtes krijgen dan met sneeuw van betekenis te maken. Om nog maar te zwijgen over de Alpen.

Stevige wind

De laatste week van december en de eerste week van januari ligt een hogedrukgebied boven Scandinavië met een ‘uitloper’ naar de oceaan en tegelijkertijd tolt een lagedrukgebied rond boven Centraal-Europa. Dat zorgt in Nederland voor de aanvoer van koude lucht. Hoe koud deze lucht daadwerkelijk zal zijn valt nu nog niet te zeggen, evenals de mogelijke kans op sneeuw. Maar dat een dergelijke verdeling geen zacht weer met regen brengt is zeker.

Voorlopig merken we nog weinig van de verandering die ons mogelijk te wachten staat. Het is en blijft nog even zacht. De komende dagen wordt het 10 graden en zaterdag is zelfs 12 graden mogelijk. Daarbij valt bijna dagelijks wel wat regen of een bui en soms waait het stevig.

Voorlopig is het zacht, maar richting 24 december gaat de temperatuur zakken. © Weerplaza