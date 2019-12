Winter? Hoogste temperatuur op 20 december ooit gemeten

Morgen begint de astronomische winter in Nederland, maar daar is wat de temperatuur betreft weinig van te merken. In het zuiden van het land werd vanmorgen de hoogste temperatuur op 20 december ooit gemeten.

In het Limburgse Ell was het vandaag het warmst. Daar werd al vroeg een temperatuur van 14,5 graden gemeten. Ook in grote delen van de provincie Zeeland en in Eindhoven werden regionale warmterecords verbroken, meldt Weerplaza. ,,De temperatuur is momenteel alweer gedaald tot onder de twaalf graden”, weet weerman Wilfred Janssen te vertellen. ,,Dat gaat hard. Dat komt door de regen die over het land trekt. Daardoor koelt het een paar graden af.”

De warmste 20 december ooit voor heel Nederland zal het daardoor vandaag niet worden. Dat record staat op 15,1 graden voor Maastricht en werd in 1932 gemeten. ,,Het landelijke record voor De Bilt staat op 13,9 graden en stamt uit 1989, maar daar is het vandaag nog niet warmer geweest dan 11,1 graden.”

Warme decembermaand

Het is hoe dan ook een zeer zachte decembermaand. Gisteren werd ruim vijftien graden gemeten langs de oostgrens van het land, dinsdag was het op sommige plaatsen afgerond zelfs zestien graden. ,,Het warmst was het dinsdag in Eindhoven, met 15,9 graden”, aldus Janssen.

De warmste decembermaand ooit gaat het niet worden. Die beleefden we in 2015. ,,Dat was de zachtste decembermaand in 300 jaar tijd. De dagen voor kerst waren toen absurd zacht, met heel veel dagen waarop de temperatuur uitkwam boven de tien graden en meerdere dagen boven de vijftien graden.”

Bijzonder

Dat we deze temperaturen meten in Nederland in december is bijzonder, maar niet uitzonderlijk. Janssen: ,,Het gebeurt vaker, maar het is wel opvallend dat deze temperaturen de laatste jaren steeds vaker worden gehaald in december. Maar ook weer niet elk jaar, want dat is natuurlijk niet normaal.” Helemaal te wijten aan de klimaatverandering is de warme decembermaand dus niet. ,,Het hangt er maar net vanaf of we in een zachte periode terechtkomen.”



De natuur kan er wel aardig van in de war raken. ,,Vooral de plantjes, die denken dat het voorjaar is en zullen uitlopen. Wanneer de volgende vorstperiode nadert, krijgen die plantjes een klap”, weet meteoroloog Janssen. ,,Maar net zulke grote gevolgen als een zachte periode in februari, waar begin maart vorst overheen gaat heeft het niet. Nu zijn de dagen een stuk korter, in februari en maart langer.”

Bang dat de schaatsbanen wegsmelten door de zachte temperatuur hoeven we volgens Janssen ook niet te zijn. ,,De zeer zachte temperatuur van vandaag is relatief gezien van korte duur, dus het moest allemaal wel loslopen. Dat ijs blijft wel liggen.”

Onstuimig

Voorlopig kabbelen we zo door. Richting het nieuwe jaar krijgen hoge drukgebieden volgens de meteorologen meer invloed. ,,Maar welke gevolgen dat voor ons weer heeft, is nog niet duidelijk. Mogelijk krijgen we te maken met koude lucht of juist meer zachte lucht vanaf de oceaan”, aldus Janssen. ,,De wisselvalligheid van afgelopen periode – vaak nat en onstuimig- wordt wel een beetje een halt toegeroepen. Dat zien we de laatste tijd in de weerberekeningen terug blijven keren.”

Volledig scherm De gemeten maximumtemperatuur van vandaag. © Weerplaza