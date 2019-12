Winnaar slechtste slogan is weer sexy en ranzig

Het is een afgetekende winnaar van de achtste verkiezing van de ‘slechtste slogan van het jaar’, die zoenende Zilte Zeemeermin uit Arnhem. Met gemak hield hij andere beroerde verzinsels als ‘Werken met zinhoud’ (van het UWV), ‘Shop en kom tot jeselfie’ (van Groupon), ‘Geen geëikel recycle’ (P. van der Veldt transporten) en ‘Wij verkopen uw huis. Nogal fidus’ (Fidus makelaardij) achter zich.

De slogan is zo’n goeie winnaar omdat hij eigenlijk niet doet wat hij moet doen, namelijk: zin krijgen in vis. Dat is althans waarom organisator Tefke van Dijk denkt dat de slogan verreweg de meeste stemmen heeft gekregen. ,,Het klinkt nou niet echt lekker: een tongzoen van een zeemeermin.”

Quote Ken je Ariel uit die Dis­ney-film nog? Die zou je toch zo ten huwelijk vragen Wiebe de Haan, De Zilte Zeemeermin Maar de bedenkers van de slogan, ‘visbroers’ Luuk en Wiebe de Haan, zijn het daar helemaal niet mee eens. ,,Ken je Ariel nog, de zeemeermin uit de tekenfilm The Little Mermaid, van Disney? Kom op, die zou je toch zo ten huwelijk vragen?”, lacht Wiebe. In de winkel spreken ze trouwens van ‘de kus van een zeemeermin’. De tongzoen is meer voor de catering. ,,Want in de winkel komen ook veel kinderen, dan klinkt kus iets beter”, zegt Wiebe.

De oorsprong van de slogan die de mannen al een jaar of zes voeren, ligt overigens in Friesland. ,,Ik ging vroeger met mijn vader vissen in Friesland”, vertelt Wiebe. ,,En dan gingen we naar zo’n heel klein visboertje. Echt een zaakje van een paar vierkante meter. Er lagen nog net twee makreeltjes en een stukke zalm. Die man had op de toonbank een slogan staan: onze haring smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Dat is me altijd bijgebleven. Ja, gewoon gepikt eigenlijk.”

‘Zit je haircut’

De broers gaan vandaag lekker uitpakken met hun ‘triomf’. De stemmers op de verkiezing van de slechtste slogan kozen de afgelopen jaren al vaker winnaars met een wat onsmakelijk, sexy tintje: ‘It’s de Cock that makes the man’ (modezaak Jan de Cock), ‘Van kop tot kont, worst in de mond’ (Worstenbroodjes van de Millse molen De Korenbloem in Mill), ‘Zit je haircut’ (kapperszaak Local Heroes in Utrecht) en ‘Iedere paal gaat erin’ (heibedrijf Steenman in Oosterblokker) zijn er een paar.