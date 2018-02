Winkels maken zich op voor schaatskoorts

updateDe schaatskoorts slaat toe in Nederland. Meteorologen voorspellen flinke vorst voor komend weekend en de run op schaatsen is ingezet. De schaatsbranche wrijft zich in de handen. Er was niet meer op dit meevallertje gerekend.

Marco Vlap van schaatsfabrikant Zandstra Sport beleeft hectische dagen. ,,Het is druk. De voorspellingen zijn dat er een beer loskomt, dat er koude dagen deze kant op komen. Dat merken wij wel, ja. De vraag naar schaatsen neemt toe.''

Voorraad genoeg

Of Zandstra genoeg schaatsen op de plank heeft liggen, moet nog blijken. Mochten er niet genoeg schaatsen op voorraad zijn, kan daar niets meer aan gedaan worden. ,,Het is zo dat wij de schaatsen niet tijdens de vorstperiode maken, maar juist in de zomer. Dan hebben wij de tijd om onze voorraad aan te vullen. We hebben in de winter echt geen tijd meer om schaatsen bij te produceren. We zijn dan te druk met het uitleveren aan onze dealers.''

Quote De eendjes zwemmen nog gewoon in het water, dus ik moet het nog zien. Roland van Tol, eigenaar schaatswinkel Van Tol Sport

Een van die dealers is schaatswinkel Van Tol in Poeldijk, Zuid-Holland. Daar merken ze ook een groeiende belangstelling voor schaatsen. Roland van Tol, eigenaar van de schaatswinkel, zegt: ,,Het begint te komen. Steeds meer mensen beginnen te bellen met vragen over ons schaatsaanbod. Ik denk wel dat het volgende week extra druk gaat worden. Maar hier zwemmen de eendjes nu nog gewoon in het water hoor, dus ik moet het nog zien.''

Ook bij Viking houden ze de weersvoorspellingen nauw in de gaten. ,,Dat brengt wel wat spanning met zich mee bij ons, ja. Als het echt koud wordt, wordt die vraag echt wel groter'', vertelt Joelle Havekotte, woordvoerder van schaatsgigant Viking. Bij Viking worden het hele jaar door schaatsen geproduceerd. ,,Als de winter zijn intrede doet, proberen we daar wel klaar voor te zijn. We hebben dan niet veel tijd om te produceren. Bij een milde winter richten we ons meer op de professionele sport- en competitieschaatsers.''

Olympische ambities

De Nederlandse schaatsers hebben op de Olympische Spelen weer verschillende schaatsmedailles gewonnen en dat inspireert. ,,Ik heb wel het idee dat als Nederland het goed doet op de Spelen, dat mensen dan denken: ‘dat ga ik toch ook eens proberen’.''

Quote Iedere vorstperiode slaat de schaatskoorts toe en wil iedereen toch het ijs op Joelle Havekotte, woordvoerder van schaatsfabrikant Viking

Hoeveel schaatsen er precies over de toonbank gaan, kan nog niemand zeggen. ,,Elke vorstperiode is dat anders. Het lijkt toch wel weer dat bij flinke vorst de schaatskoorts toeslaat en iedereen het ijs op wil.''

Met die verwachting heeft Van Tol dan ook extra voorbereidingen getroffen voor het weekend. ,,Normaal gesproken staan er in de winkel ook fietsen voor de verkoop, maar die zijn tijdelijk weg. De winkel staat nu vol met schaatsen. Nu maar hopen dat het doorzet!'' aldus Van Tol.

Schaats met maten

Wie komend weekend besluit het natuurijs op te gaan moet wel oppassen. Met meerdere mensen het ijs op gaan kan pas bij acht centimeter ijs. Havekotte: ,,Ga altijd met z’n tweeën het ijs op. Mocht het dan toch niet dik genoeg zijn, dan heb je altijd nog iemand om hulp te halen.''

Van Tol geeft nog wat schaatstips: ,,Zorg dat je passende schaatsen hebt en dat je ijzers scherp zijn. Zeker voor beginners zijn schaatsen met een hoge schoen een aanrader. Denk aan de kunst- of kluunnoren. Bij dat soort schaatsen heeft de enkel goede ondersteuning. Zorg dat je bescherming draagt. Een helm of beschermmuts zie je steeds vaker.'' Ben je weer klaar met schaatsen, zorg dan dat je je schaatsen weer goed opbergt. ,,Bewaar je schaatsen nooit in de beschermers en -hoezen. Daarin gaan ze altijd roesten, omdat er altijd wat water tussen je beschermers blijft zitten. Bewaar je schaatsen liever in een handdoek en laat ze weer slijpen als je opnieuw het ijs op wilt.''

Elfstedentocht?

En geruchten over een Elfstedentocht, die nu al de kop opsteken? Dat moet Vlap nog maar zien. ,,Ik heb het juist net nog even opgezocht: er is nog nooit een Elfstedentocht in maart gereden. Eens moet de eerste keer zijn natuurlijk, maar laten we nou eerst maar genieten van het komende weekend.''

Om het ijs zo goed mogelijk te laten aangroeien heeft de provincie Friesland vandaag besloten dat er vanaf zaterdagmiddag 17.00 uur niet meer mag worden gevaren door sloten en vaarten. Het verbod geldt alleen op de kleinere waterwegen en niet voor waterverbindingen die belangrijk zijn voor de binnenvaart, zoals het Van Harinxmakanaal en de vaarwegen naar Leeuwarden, Heerenveen en Drachten.

Over die Elfstedentocht zijn ook op Twitter de meningen verdeeld.

In Groningen werd er vandaag al op natuurijs geschaatst.

