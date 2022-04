‘Willem III vermoordde zijn vader, koning Willem II’

Verdachte dubbele moord McDonald’s is een 32-jarige jonge vader uit Rozendaal

De man die vastzit voor het doodschieten van twee broers in de McDonald’s in Zwolle blijkt de 32-jarige ondernemer Veysel Ü. uit Rozendaal (bij Arnhem) te zijn. Bij de schietpartij in het familierestaurant kwamen woensdagavond de twee broers Ali (57) en Hüseyin Torunlar (62) om het leven.

5 april