Willem Holleeder tegen nabestaande na weer levenslang: ‘Pisbak!’

Einde omstreden 'pedopartij' PNVD na arrestatie oprichter Nelson M. in Mexico

De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD) heeft zichzelf voor de tweede keer opgeheven. De omstreden 'pedopartij' raakte de afgelopen jaren diverse keren in opspraak. In een verklaring zeggen bestuursleden dat er een zogenaamd 'vertekend beeld' over de PNVD is ontstaan. ,,We zagen onvoldoende mogelijkheden om de negatieve beeldvorming te overbruggen."

22 juni