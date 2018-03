Willem Holleeder en advocaten nemen Astrid weer onder vuur

Afgelopen maandag liet Astrid Holleeder haar verhoor eerder afbreken . Een ontsteking aan haar schouder speelde haar parten. Die dag was ze fier overeind gebleven tijdens het verhoor van Sander Janssen, die alles uit de kast trok om haar als een onbetrouwbare - lees: liegende - getuige af te schilderen. Pas toen het over de erfenis van Cor van Hout ging, werd ze uit haar evenwicht gebracht .

Allesweter

Het is de vraag welke andere onderwerpen vandaag nog aan bod komen. Gaat Sander Janssen vragen naar haar vermeende relatie met topcrimineel Johan V., alias de Hakkelaar? Bovendien schreven verschillende media te weten wie de mysterieuze Allesweter is, die Willem Holleeder eerder in het proces noemde. Volgens Panorama, Crimesite en Elsevier gaat het om de Bosnische crimineel Maruf 'Paja' M.. Het valt niet uit te sluiten dat de verdediging hem als getuige wil oproepen.