Willem Engel weet preciés hoe ver hij kan gaan: ‘Hij laat anderen het vuile werk doen’

Door long covid voelt Tako (43) zich een vreemde in zijn eigen lichaam: ‘Corona is de baas over mij’

Een continue strijd met zijn lichaam. Daar is Tako den Drijver uit Haaksbergen in beland. Een jaar na zijn besmetting, is corona nog altijd de baas over hem. Soms valt zijn lichaam uit. Hij blokkeert. „Ik wil praten, maar er komt geen geluid meer uit mijn mond.”

7 februari