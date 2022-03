Willem Engel weer op vrije voeten, maar mag niet op sociale media, anders alsnog 90 dagen cel

Bijna 25.000 anonieme misdaadmel­din­gen, meeste uit Limburg

Tiplijn Meld Misdaad Anoniem heeft vorig jaar bijna 25.000 anonieme tips binnengekregen over mogelijke misdrijven. Dat zijn er iets minder dan in 2020, maar fors meer dan in de jaren ervoor. De meeste meldingen gingen over misdrijven met betrekking tot hard- en softdrugs en geweldsdelicten.

29 maart