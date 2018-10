'Willem-Alexander uit opnieuw zorgen over brexit'

Leeuw Remy in een weiland was zelfs voor deze doorgewin­ter­de dierenarts nieuw

20:12 In een weiland bij het Utrechtse Tienhoven is gisteren een leeuwenwelpje aangetroffen, die de naam Remy heeft gekregen. De Dodewaardse dierenarts Peter Klaver werd ingeschakeld om het beestje te verdoven. ,,Het kooitje was nogal gammel, ze waren bang dat-ie zou ontsnappen."