Willem-Alexander schuift voor het eerst in zijn leven aan bij een iftar

Ajax zonder noemens­waar­di­ge problemen groots gehuldigd in Amsterdam

22:10 Het Museumplein in Amsterdam stond vanmiddag afgeladen vol met uitzinnige supporters. De huldiging van landskampioen Ajax verliep grotendeels rustig. Voor zover bekend zijn er 26 mensen aangehouden. De gemeente en de politie hielden de festiviteiten haarscherp in de gaten om escalaties zoals in 2011 te voorkomen. Ook vanavond en vannacht is de politie nog in grote getale aanwezig. Lees hieronder alles over de huldiging terug in ons liveblog.