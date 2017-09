Wildplassende vrouw 'beetje zenuwachtig' vlak voor rechtszaak

Het verbaasde haar zelf ook wel, de hype die is ontstaan rond de rechtszaak die ze voert tegen de boete van 140 euro die ze kreeg voor wildplassen. ,,Het is een enorm feministisch ding geworden, dat was nou ook weer niet de bedoeling'', vindt Piening. ,,Aan de andere kant: het is goed dat dit eens wordt aangekaart. Het is toch gênant voor Amsterdam dat je als vrouw nergens terecht kan?''



Verslaggever Victor Schildkamp is bij de zaak aanwezig. Lees hieronder live zijn tweets vanuit de rechtszaal.