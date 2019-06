Wilders woedend over vrijspraak bedreiger: Rechters zijn gestoord

Dat meldt de rechtbank van Maastricht zojuist. Justitie had vorige week vier jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist, maar de rechters gaan daar dus niet in mee.



Wilders is boos over de vrijspraak. ,,Een bijl, twee messen en naar me op zoek om mijn hoofd in te slaan. Rechtbank: vrijspraak. De rechterlijke macht is gestoord in dit land”, twitterde hij. ,,Ik ben veroordeeld voor het stellen van een vraag, maar wil je met een bijl mijn hoofd inslaan dan krijg je vrijspraak. Oké bedankt rechters voor het vogelvrij verklaren. Nu weet iedereen dat als je wapens meeneemt, mij opzoekt en wil vermoorden, je ermee wegkomt als je zegt verward te zijn en het niet zo bedoelde. U sprak hém vrij en geeft mij daarmee levenslang - maar goed, dat had ik toch al.”