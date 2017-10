Wilders: Weer zorg over onpartijdigheid van rechter

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is vanmorgen de regiezitting van het hoger beroep in de zaak tegen Geert Wilders begonnen. Hij werd vorig jaar veroordeeld wegens groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, maar kreeg geen straf opgelegd. Zowel de PVV-leider zelf als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

PVV-leider Geert Wilders heeft opnieuw ernstige zorgen en twijfels geuit over de neutraliteit van de rechter die zijn minder-Marokkanenzaak behandeld. De voorzitter van het gerechtshof, die nu zijn zaak behandelt is namelijk voorzitter van een stichting die een prijs heeft uitgedeeld aan een activiste die een politieke tegenstander van Wilders is.



De rechter, Jeanne Gaakeer, is in haar eigen tijd voorzitter van de Stichting Gascaria en vanuit die positie als jurylid betrokken geweest in 2016 bij het toekennen van een prijs aan een 'linkse activiste' die zich via een collectief sterkt maakte voor vluchtelingen.

'Twijfel'

Wilders zei dat vanmiddag tijdens de regiezitting, die plaatsvindt in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Naar eigen zeggen hoorde hij dit pas in de pauze van zijn rechtszaak, die vandaag met een procedurele zitting is begonnen. ,,Ik twijfel of u de persoon bent om mij te beoordelen in dit proces,'' zei Wilders.



Hij wees erop dat de winnares politiek het tegenovergestelde is van zijn eigen ideeën. De activiste was volgens hem actief in de kraakwereld en organiseerde een anti-Trump-demonstratie.

Perspectief