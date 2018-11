‘Wilders legitimeert geweld met haatzaaierij op Twitter’

Eerste vuurwerk­slacht­of­fer onder het mes: ‘Lieve mensen, het is 4 november’

8:13 ,,Lieve mensen, het is 4 november en nacht", schrijft plastisch chirurg Paul van Zuijlen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Dit weekend opereerde hij het eerste vuurwerkslachtoffer van het jaar. De arts is duidelijk niet blij, getuige zijn Tweet van even na tweeën. ,,Dit moet toch te voorkomen zijn.”