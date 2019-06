Wilders-bedreiger Dickie komt vrij: ‘geen kwade bedoelingen’

Dat meldt de rechtbank van Maastricht zojuist. Justitie had vorige week vier jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist, maar de rechters gaan daar dus niet in mee.



De 61-jarige verdachte werd zaterdag 9 maart opgepakt in Heerlen toen hij zich ophield bij de looproute van de PVV-leider die kwam flyeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tegen een wijkagent zei Dickie toen dat hij voor ‘dat varken’ kwam, om even ‘het knikkerke’ van Wilders in te slaan. In zijn fietstas vond de politie de bijl, in zijn jas twee messen. Maar het ging om een misplaatste grap, vertelde de Heerlenaar vorige week in de rechtszaal: ,,Ik zou Wilders toch nooit wat doen, ik ben juist groot fan! Ik was wat aan het flauwekullen.” Justitie geloofde dat niet en nam de zaak hoog op.