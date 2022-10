Wilco is het hart van de Dierenvoedselbank: ‘Ik heb liever dat mijn dieren eten dan ik’

FvD’er Gideon van Meijeren prijkt in een portretten­ga­le­rij op Radboud Universi­teit, student roert zich: ‘Het schuurt’

NIJMEGEN - ‘Haal die foto weg! Deze gast verdient geen podium’. Deze hartenkreet slingerde student Thomas Steenkamp op Twitter. Steen des aanstoots is een portret van FvD-parlementariër Gideon van Meijeren in een fotogalerij op de rechtenfaculteit in Nijmegen. ,,Zijn acties ondermijnen de democratie.”

27 oktober