Wil demente Willy (80) nog leven? Samen op zoek naar het juiste moment

update Automobi­list laat fietser (15) zwaarge­wond achter: ‘Hij ging ervandoor, zonder hulp te verlenen’

11:11 Een 15-jarige fietser is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in de buurt van een filiaal van McDonald’s in Helmond. De automobilist die hem aanreed, is doorgereden.