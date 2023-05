Wil (83) zit uur vast in lift van parkeergarage: ‘Drie keer een andere telefoniste, maar er gebeurde niets’

Het was een nare ervaring voor Wil van der Laan-van Eijk uit Gouda, die ondanks haar slechte mobiliteit de hele tijd moest blijven staan in de lift van de parkeergarage aan de Lem Dulstraat. ,,Dat vond ik nog het ergst. Ik ben nogal slecht ter been na enkele operaties en een bacteriële infectie in m’n been. Ik heb maanden in een stoel gezeten. Staan was dus heel pijnlijk, maar er was geen zitje in die lift.”



Nadat de lift abrupt stopte voordat de eerste verdieping was bereikt, drukte ze meteen de knop voor assistentie in. ,,Ik kreeg daarna drie keer een andere telefoniste aan de lijn. Ze schakelden steeds naar elkaar door en dan werd het weer een tijdje stil. Intussen gebeurde er niets. Wel werd ik af en toe door de laatste telefoniste teruggebeld met de vraag ‘of ik nog steeds in de lift aanwezig was’. Dat wekte bij mij vooral ergernis op.”