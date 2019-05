Wijkblad mag niet schrijven over AZC, volledige redactie stapt op

De Wijkraad meent dat de inhoud verbinding moet hebben met de wijkraad, iets dat bij de artikelen over het azc niet het geval is. ,,Die zijn bijna wetenschappelijk. Daar willen we niet op aangesproken worden. We hebben de redactie gevraagd daar even mee te stoppen en het bij nieuwe ontwikkelingen over het azc samen af te stemmen. De redactie kon zich niet in dat voorstel vinden en heeft haar zetels beschikbaar gesteld.”



Wat Van Brummen betreft zit de deur niet voorgoed dicht. Al verwacht hij niet dat beide partijen er nog uitkomen. ,,Daarom beraden we ons momenteel op de wijze waarop we in de toekomst richting de wijk gaan communiceren.”



De redactie baalt van de gang van zaken. Terwijl het knip- en en plakgehalte bij een gemiddeld blad vaak erg hoog is, blonk De Wijkkijker juist al jaren uit in serieuze journalistiek en gedegen artikelen.