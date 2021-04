Wijkagenten roepen met aangrijpend bericht op altijd 112 te bellen: ‘Ze koos voor haar kinderen’

De politie kreeg woensdag een melding dat een man in een auto een vrouw mishandelde. ,,Na even zoeken, troffen wij de betrokken vrouw en haar zoontje aan op straat.’’ De vrouw wilde aanvankelijk niets met de agenten te maken hebben en ontkende dat ze was mishandeld.

,,Wij hadden geen verdere informatie om op door te kunnen pakken’’, schrijft de politie. ,,Na een confronterend gesprek ging ieder weer zijn eigen weg, maar een halve minuut later wenkte de vrouw ons alsnog. Ze was in tranen en excuseerde zich voor haar gedrag naar ons kort daarvoor. Ze koos voor haar kinderen en besloot toch te vertellen wat er was gebeurd.’’

De vrouw en haar zoontje gingen met de agenten mee naar het politiebureau. Daar deed zij aangifte van mishandelingen. ,,De verdachte was er inmiddels vandoor in de auto. Wij lieten het kenteken in de ANPR (kentekenherkenning) plaatsen, waarop collega’s de man in een andere stad aantroffen.’’

Na een achtervolging slaagden agenten daar erin de man aan te houden. De agenten sluiten het bericht af met: ,,De boodschap: Bel 112 als u soortgelijke situaties opmerkt! Een slachtoffer durft dit niet altijd zelf en heeft soms een zetje nodig om het alsnog wél te melden.’’

