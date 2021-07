Wij kunnen niet goed omgaan met eigen verantwoordelijkheid, daar zijn we te betweterig voor

Dik anderhalf uur in de rij voor sneltest bij Breepark: ‘We willen naar de kroeg’

19:25 BREDA - Een drukte van jewelste was het vrijdag, bij het testcentrum in evenementenhal Breepark in Breda. Onder meer dancefestival Ploegendienst, dat dit weekend bij de Galderse Meren plaatsvindt, zorgde voor een ellenlange rij wachtenden. Testen voor Toegang, je moet er wat voor over hebben.