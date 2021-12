Wietavontuur zet huwelijk onder grote spanning: inval politie maakt onwetende vrouw razend

Tegen hem werd een werkstraf van 140 uur geëist en de officier schroefde zijn eis om illegaal verkregen winst terug te betalen, terug van bijna een half miljoen euro, naar een halve ton. Voor haar vroeg het Openbaar Ministerie om vrijspraak.



De verdenking was dat er in de schuur onderaan de A50 twee jaar een kwekerij was geweest. In twee ruimtes zou allebei een keer of tien geoogst zijn. Daarvoor werd stroom gestolen van Liander en zijn vernielingen gepleegd aan de stroommeter.



De politie becijferde dat de kwekerij twee jaar in bedrijf was geweest, onder meer op basis van een anonieme melding in mei 2018, waar de politie toen overigens niks mee deed.