Wieringa: Telegraaf-grap moet kunnen, 'slachtofferschap past ze niet'

'Stinkende man had nooit het vliegtuig in gemogen'

13:58 De Russische muzikant die zo stonk in het vliegtuig dat Transavia gedwongen een tussenlanding moest maken, had nooit het vliegtuig in gemogen. Dat stelt een Nederlandse passagiere die de vlucht meemaakte. Volgens de vrouw was al vanaf het begin duidelijk dat de man iets mankeerde. Inmiddels is de muzikant overleden aan een ernstige bacterie.