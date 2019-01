Wiekash vreest voor veiligheid neef onder puin na explosie in Haagse woning

,,Het is een hele moeilijke situatie”, zegt hij. ,,Ik hoorde dat mijn neef in een soort kruipruimte zit. Er zit geen kelder onder het huis. Hij zit vast, en kan niet loskomen.” Ramgolam is bang. Hij wiebelt met zijn handen. ,,Omdat ik niet weet hoe hij er aan toe is.”



Het 28-jarige slachtoffer was in ieder geval aanspreekbaar. De oom en tante van Ramgolam liggen beiden in het ziekenhuis. Zij worden in slaap gehouden. Zijn oom heeft brandwonden. Hoe het met zijn tante is, weet hij niet.