Wiebes noemt nieuwe aardbeving in Groningen heftig voor bewoners

Minister Wiebes zegt dat het heftig is voor de bewoners om weer opgeschrikt te worden door een beving en mogelijk opnieuw te maken te krijgen met schade. De minister van Economische Zaken heeft vanochtend met burgemeester Hans Engels van de gemeente Loppersum gebeld.

Inmiddels zijn ook de eerste schadegevallen bekend. ‘’We ontvingen twee meldingen van een acuut onveilige situatie in de gemeente Loppersum’’, zegt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). ‘’Hoeveel meldingen het directe effect zijn van de beving in Garrelsweer, is nog niet te zeggen.’’ Volgens Wiebes zal de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) op het einde van de dag met een nieuwe mededeling komen over het aantal gevallen van schade.

Op Twitter doen mensen melding van de aardschok. ,,Weer een flinke dreun’’, schrijft iemand. De aardbeving komt amper drie weken na de vorige grote beving op 22 mei in het Groningse Westerwijtwerd. Bewoners in de omgeving van het epicentrum deden toen bijna 4500 meldingen van schade als gevolg van de aardbeving.

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Het KNMI laat weten dat zowel het aantal aardschokken als de kracht ervan in het afgelopen decennium aanzienlijk toenamen. De gaskraan wordt daarom geleidelijk dichtgedraaid. Vorig jaar daalde het aantal bevingen.

‘Gaswinning eerder stoppen’

Na de beving in Westerwijtwerd hingen bewoners de vlaggen halfstok. Gerhard Visker, lid van de Groninger Bodem Beweging vertelde toen aan deze site dat voor hem de maat echt vol is. ,,Dit kan gewoon echt niet. De gaswinning moet eerder stoppen. Zo snel mogelijk.”

Het aantal schadeclaims in Groningen als gevolg van de bevingen loopt in de duizenden. De zwaarte van de recentste grote beving in Zeerijp had veel invloed op de gaswinning in het gebied. Zo liet de NAM de dag na die beving weten de gaswinning op meerdere plaatsen te stoppen of terug te schroeven. In een later stadium besloot het kabinet uiteindelijk de gaswinning helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030.

‘Bevinkje’

Minister Wiebes kreeg na de vorige aardbeving veel kritiek over zich heen nadat hij de aardbeving in Westerwijtwerd een ‘bevinkje’ noemde. Later ging hij daarvoor diep door het stof tijdens een debat in de Tweede Kamer. Dat hij de recente aardbeving in Westerwijtwerd een ‘bevinkje’ noemde, was ‘enorm dom’ en ‘kwetsend voor de Groningers’. Hij herhaalde zijn excuses tegen een kritische Tweede Kamer, waar óók bij de coalitiepartijen wrevel is over het optreden van Wiebes.

Ook maakte premier Rutte tijdens dat debat namens het hele kabinet excuses voor de ‘verschrikkelijke ellende’ waar Groningen de afgelopen vijftig jaar mee te maken heeft gehad. ,,We hebben Groningen een ontzettend slechte dienst bewezen door pas vanaf 2012 naar de veiligheid van het gebied te kijken’’, zei de premier. Niet eerder maakte Rutte in het parlement excuses voor de manier waarop de aardbevingsoverlast de laatste jaren is aangepakt.