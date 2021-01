Wie zijn de relschoppers? En waarom doen ze dit, in vredesnaam?

Jeugd Urk haalt geld op na afbranden GGD-testloca­tie: ‘Andere kant van ons laten zien’

25 januari Een groep jongeren uit Urk is een inzamelingsactie gestart om geld in te zamelen om de teststraat van de GGD, die zaterdag in brand is gestoken, te kunnen vervangen. De actie is vanochtend gestart. Na een halve dag is er al bijna 5000 euro opgehaald. ,,We willen een andere kant van Urk laten zien”, zegt de 21-jarige initiatiefnemer Jan Baarssen, die zaterdag zelf bij de haven was.