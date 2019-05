‘Wie weg is, is gezien’: Amber Alerts voortaan ook te zien op 300 pinautomaten

Direct gevaar

Bij een Ambert Alert is het leven van een vermist of ontvoerd kind in direct gevaar. Bij een Vermist Kind Alert maakt de politie zich ernstig zorgen over het welzijn van een kind en is snel en gericht handelen noodzakelijk. De meldingen, die ook binnenkomen op mobiele telefoons en via sociale media, worden al enige tijd getoond op informatieschermen. Zo zijn ze te zien op benzine- en treinstations, vliegvelden en, sinds maart, in winkels van Albert Heijn.



In de maand april werkte Amber Alert ook samen met bezorgdienst Deliveroo. Gedurende een maand reden 130 bezorgers, in het kader van de Internationale Dag van het Vermiste Kind, met een poster op hun bezorgtas rond in de grote steden. ‘Wie weg is, is gezien’, is het motto van de actie. De poster roept burgers en organisaties op om zich aan te melden en mee te zoeken naar vermiste kinderen in gevaar.